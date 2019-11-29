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Лучшие рецепты заготовок из груш

Для того, чтобы заготовить груши на зиму, рецепты, которыми Вы будете руководствоваться, нужны будут уже в период сбора урожая. Мы предлагаем десять лучших рецептов для зимних заготовок груш. Однако прежде чем приступить непосредственно к консервированию, нужно больше узнать о самом фрукте, так как груша, несмотря на все свои полезные свойства, имеет и противопоказания.

Полезные свойства груш

Свежие плоды груш – низкокалорийны. На 100 г приходится всего 42 ккал. Они очень богаты витаминами, микро- и макроэлементами.

  • Компот из этих фруктов применяют для лечения простатита.
  • Груши имеют антимикробное действие, используются для снижения температуры.
  • Эфирные масла повышают сопротивляемость организма и помогают бороться с депрессиями.
  • Сок из свежих фруктов помогает при бронхите и туберкулезе.

Противопоказания к употреблению

  1. Свежие плоды не рекомендуется употреблять людям с язвой желудка.
  2. Не стоит употреблять эти фрукты на пустой желудок.

Топ-10 рецептов заготовок груш на зиму

Рецепт 1: царское грушевое варенье

Вам понадобится:

  • 1 кг груш;
  • один кг сахара;
  • лимон;
  • стакан чистой воды.

Приготовление:

Груши вымыть, почистить, выбрать семена и нарезать крупными ломтиками. Лимон помыть, нарезать кружками, вынуть семечки и залить кипятком. Поставить емкость на огонь, кипятить три-четыре минуты. После этого выбрать лимон, а в отвар постепенно добавлять сахар и варить, чтобы получился сироп. Кипящим сахарным раствором залить лимоны и груши и оставить их в нем на два часа. Потом поставить груши на маленький огонь и варить до прозрачности ломтиков. Можно этот процесс разделить на два-три раза, давая каждый раз варенью немного остыть. Важно! В процессе приготовления, с варенья необходимо снимать пенки. Варенье вылить в простерилизованные банки и закатать.

Рецепт 2: варенье из груш дольками

Варенье из груш долькамиВам понадобится:

  • сахар-песок – килограмм;
  • груши – килограмм;
  • вода – один-полтора стакана;
  • кислота лимонная – три грамма.

Приготовление:

Груши перебрать и помыть, срезать шкурку, удалить сердцевину и порезать на дольки. Плоды сложить в кастрюлю, вскипятить и варить десять-пятнадцать минут на небольшом огне. Потом их достать и охладить. В оставшуюся воду всыпать сахар-песок, поставить на средний огонь и сварить сироп. Получившимся сиропом залить фрукты на три-четыре часа. Затем проваривать груши три-четыре раза по такой схеме: после закипания варить на малом огне пять-семь минут, выдержать шесть-восемь часов. В последний раз всыпать лимонную кислоту. Варенье разлить в подготовленные банки и укупорить.

Рецепт 3: грушевое варенье из дички

Вам понадобится:

  • по килограмму груш и сахара;
  • полстакана-стакан воды;
  • три гвоздики.

Приготовление:

Груши-дички перебрать, помыть, отрезать хвостики и наколоть в нескольких местах. В емкость для варки выложить фрукты, пересыпать их сахаром и долить воды, чтобы варенье не пригорело. Когда сахар растворится, добавить в него гвоздику. Варить можно двумя способами: один раз до готовности или три раза по пять минут с перерывами по пять-шесть часов. Приготовленное варенье перелить в банки и закатать.

Рецепт 4: варенье из яблок и груш

Вам понадобится:

  • сахар, груши и яблоки – по килограмму;
  • вода – два стакана;
  • ванилин.

Приготовление:

Фрукты вымыть, почистить, вырезать сердцевину и порезать на дольки. Затем поставить на плиту и бланшировать в течение десяти минут. Фрукты откинуть на дуршлаг и охладить, а в отвар добавить сахар и ванилин и сварить сироп. Потом опустить в него фрукты и варить до полной готовности, постоянно помешивая. Банки простерилизовать три минуты. Разлить в них готовое варенье и закупорить.

Рецепт 5: варенье из груш, бананов и яблок

Вам понадобится:

  • бананы – килограмм;
  • груши – килограмм;
  • яблоки – килограмм.

Приготовление:

Яблоки и груши вымыть и почистить, бананы очистить от кожуры. У яблок и груш вынуть сердцевину, нарезать их, а после измельчить. Во фруктовую массу добавить измельченные бананы. Все тщательно перемешать и поставить в холодильник, пока фрукты не пустят сок. После этого поставить емкость на огонь и, непрерывно перемешивая, довести до кипения. Как только на поверхности массы появятся пузырьки, выключить огонь, перелить ее в стерильные банки и закрыть их. Хранить желательно в холодильнике.

Рецепт 6: компот из груш

Компот из грушВам понадобится:

  • груши – 1300 грамм;
  • сахар-песок – 110 г;
  • вода – три литра;
  • лимонная кислота – на кончике ножа.

Приготовление:

Для приготовления грушевого компота лучше всего выбирать неперезрелые фрукты, имеющие плотную мякоть, без повреждений и побитостей. Мелкие плоды варить целиком, крупные – разрезать на две-четыре части и удалить семечки. Если кожица у фруктов твердая, ее тоже необходимо срезать. Фрукты переложить в миску или другую емкость, залить водой и уваривать на небольшом огне четверть часа. Затем груши достать шумовкой и переложить в стерилизованные банки. В отвар засыпать сахарный песок и лимонную кислоту, вскипятить. Залить полученным сиропом фрукты, банки закатать и перевернуть. Важно! Для получения более яркого цвета, в грушевый компот можно добавить горсть черноплодной рябины, смородины или малины.

Рецепт 7: компот из яблок и груш

Вам понадобится:

  • яблоки – килограмм;
  • груши – 200-300 грамм;
  • сахар – 400 грамм;
  • вода – литр.

Приготовление:

Для приготовления компота лучше выбирать спелые, неповрежденные плоды. Фрукты вымыть и срезать плодоножки. Положить в предварительно простерилизованные банки, заполнив их на треть. Залить кипяток и выдержать в нем фрукты 20-25 минут. Потом воду перелить в кастрюлю, добавить туда сахар и приготовить сироп. Фрукты залить горячим сахарным раствором. Закатать банки ключом, перевернуть их и укутать покрывалом для более равномерного остывания.

Рецепт 8: груши, консервированные в сахарном сиропе

На полуторалитровую банку Вам понадобится:

  • груши – килограмм;
  • сахар-песок – 300 г;
  • чистая вода – 650 миллилитров;
  • кислота лимонная – 1 ч. л.

Приготовление:

Лучше выбирать довольно твердые, но зрелые груши. Плоды вымыть, вырезать семечки, срезать плодоножки. Разрезать на четверти и сложить их в простерилизованные банки срезом вниз, по «плечики». В отдельной кастрюле приготовить сироп, для этого растворить в воде сахар-песок, лимонную кислоту и все вскипятить. Сироп немного охладить и разлить по банкам, чтобы его уровень не доходил до верха банки на полтора сантиметра. Банки прикрыть крышками и простерилизовать. Важно! Литровые банки стерилизовать двадцать минут, полуторалитровые – тридцать минут, трехлитровые – сорок минут. Затем банки вынуть, закатать ключом и накрыть чем-то теплым для более постепенного остывания.

Рецепт 9: повидло из груш

Вам понадобится:

  • груши – килограмм;
  • пол-литра воды;
  • 800 граммов сахарного песка.

Приготовление:

Зрелые сочные фрукты вымыть, разрезать на четвертинки, вырезать семечки и плодоножки. Переложить в таз, налить воды и уварить до мягкости, примерно двадцать минут, в процессе варки обязательно снимая пену. Снять груши с огня, измельчить их в блендере, мясорубке или с помощью толкушки. Переложить массу обратно в кастрюлю и варить, постепенно насыпая сахар, около получаса. Консистенция у готового повидла должна быть, как у сметаны. Горячее повидло перелить в банки, закатать, перевернуть и укутать покрывалом.

Рецепт 10: джем из груш

Джем из грушВам понадобится:

  • груша – килограмм;
  • сахар – 1100 граммов;
  • вода – 350 миллилитров;
  • сок лимона – чайная ложка.

Приготовление:

Груши перемыть, почистить шкурку и вырезать сердцевину. Разрезать на четвертинки, сложить в таз или кастрюлю и залить кипятком. Варить пятнадцать минут на большом огне. Убавить огонь до малого, добавить сахар и, не убирая с огня, размять фрукты толкушкой. Варить размятую массу двадцать минут, затем влить сок лимона и варить еще двадцать минут. Важно! Джем в процессе приготовления необходимо постоянно мешать, чтобы не пригорел. Затем разлить массу в сухие, предварительно простерилизованные банки и закатать их ключом. Перевернуть банки и оставить до полного остывания.

Опубликовано: 17 авг 2015
Просмотров: 9860
(Голосов: 2011, Рейтинг: 4.6)
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